ФИА объявила об изменениях в правилах Формулы-1

Вчера, 4 декабря, в Париже состоялось заседание Всемирного совета ФИА по автоспорту, в ходе которого были приняты решения, касающиеся Формулы-1. Совет утвердил изменения в техническом и спортивном регламентах на сезон-2020, в том числе:

— формулировку в отношении забора проб и тестирования топлива на этапах;

— восстановление клетчатого флага в качестве главного сигнала об окончании гонки;

— запрет командам укрывать машины во время зимних тестов, чтобы испытания стали более интересными для прессы и публики.

Также сообщается, что BBS станет единственным поставщиком колёсных дисков начиная с сезона-2021.

В сезоне-2019 Кубок конструкторов выиграл «Мерседес», а чемпионом стал его гонщик Льюис Хэмилтон.

Гран-при Австралии, первый этап сезона-2020, пройдёт с 13 по 15 марта.