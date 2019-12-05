Кубица примет участие в тестах DTM

На следующей неделе в Хересе (Испания) состоятся тестовые заезды в серии DTM. Экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица примет в них участие. Поляк сядет за руль БМВ, сообщает пресс-служба немецкой компании.
Ранее Кубица намекал, что намерен провести следующий сезон в кузовной серии DTM.
«Хочу поблагодарить БМВ за возможность принять участие в тестах в Хересе. Уже с нетерпением жду заездов и хочу попробовать новую машину. Могу хорошо себе представить будущее в DTM. Сейчас ищу новые вызовы, а серия DTM, безусловно, является таковой. Это топ-чемпионат, и здесь очень высокие стандарты пилотирования. Как бы то ни было, для начала нужно посмотреть, как пройдут тесты», — сказал Кубица.
Напомним, в 2019 году поляк вернулся в Формулу-1 после тяжёлой травмы. Первый за восемь лет сезон в Ф-1 оказался провальным. По его итогам он покинул команду «Уильямс».
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