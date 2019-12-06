Косаченко назвала причины поражения «Феррари» в сезоне-2019

Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского гонщика Формулы-1 Виталия Петрова, прокомментировала выступления «Феррари» в сезоне-2019. Команда заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу», причём ни один из её гонщиков не смог попасть в первую тройку в личном зачёте по итогам года.

«Главная проблема «Феррари» связана с недоработками менеджмента команды. Очень много внимания уделялось тому, чтобы навести порядок внутри команды, разобраться, кто пилот номер один, кто номер два. Это отвлекало внимание от работы над машиной.

Судя по всему, руководитель команды Маттиа Бинотто взвалил на себя двойную ответственность и не смог справиться со всеми задачами. Либо он гениальный инженер, либо посредственный менеджер. На двух стульях сидеть очень тяжело», — приводят слова Косаченко «Известия».



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