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Хэмилтон заявил, что Ферстаппен звонил Вольфу по поводу места в «Мерседесе»

Хэмилтон заявил, что Ферстаппен звонил Вольфу по поводу места в «Мерседесе»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что большинство пилотов надеются в будущем получить место в немецкой команде. По словам британца, уже сейчас руководителю коллектива Тото Вольфу поступает множество звонков, в том числе на связь с функционером выходил лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Настаёт интересное время. Множество пилотов пребывают в поиске места. Многие из них звонят Тото Вольфу, включая и того, кто сидел в этом кресле передо мной. Все спрашивают о месте в команде. Это можно понять, ведь все хотят побеждать и все хотят быть частью команды-победителя», — приводит слова Хэмилтона ESPN.

Соответствующее заявление Хэмилтон сделал в ходе гала-шоу ФИА в Париже. Перед ним с прессой общался именно Ферстаппен.

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