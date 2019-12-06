Хэмилтон заявил, что Ферстаппен звонил Вольфу по поводу места в «Мерседесе»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что большинство пилотов надеются в будущем получить место в немецкой команде. По словам британца, уже сейчас руководителю коллектива Тото Вольфу поступает множество звонков, в том числе на связь с функционером выходил лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
«Настаёт интересное время. Множество пилотов пребывают в поиске места. Многие из них звонят Тото Вольфу, включая и того, кто сидел в этом кресле передо мной. Все спрашивают о месте в команде. Это можно понять, ведь все хотят побеждать и все хотят быть частью команды-победителя», — приводит слова Хэмилтона ESPN.
Соответствующее заявление Хэмилтон сделал в ходе гала-шоу ФИА в Париже. Перед ним с прессой общался именно Ферстаппен.
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