В «Астон Мартин» расплывчато прокомментировали возможную сделку со Строллом

Руководитель «Астон Мартин» Энди Палмер уклонился от прямого ответа на вопрос, готова ли британская компания заключить сделку с отцом Лэнса Стролла – Лоуренсом.
«Наши главные владельцы всегда рассчитывают на долгосрочные перспективы. На данном этапе они определённо не находятся в активном поиске других инвесторов. Однако это не означает, что такой инвестор не может появиться», — приводит слова Палмера Reuters.
Ранее появилась информация, что команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт», владельцем которой является миллиардер Лоуренс Стролл, может быть переименована в «Астон Мартин».
Бизнесмен, чей сын Лэнс Стролл является одним из призовых пилотов «Рейсинг Пойнт», изучает возможность приобретения акций «Астон Мартин», которые за последнее время сильно упали в цене.
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