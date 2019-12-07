В «Астон Мартин» расплывчато прокомментировали возможную сделку со Строллом

Руководитель «Астон Мартин» Энди Палмер уклонился от прямого ответа на вопрос, готова ли британская компания заключить сделку с отцом Лэнса Стролла – Лоуренсом.

«Наши главные владельцы всегда рассчитывают на долгосрочные перспективы. На данном этапе они определённо не находятся в активном поиске других инвесторов. Однако это не означает, что такой инвестор не может появиться», — приводит слова Палмера Reuters.

Ранее появилась информация, что команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт», владельцем которой является миллиардер Лоуренс Стролл, может быть переименована в «Астон Мартин».



Бизнесмен, чей сын Лэнс Стролл является одним из призовых пилотов «Рейсинг Пойнт», изучает возможность приобретения акций «Астон Мартин», которые за последнее время сильно упали в цене.