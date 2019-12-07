Окон опасался никогда больше не вернуться в Формулу-1

Пилот «Рено» Эстебан Окон признался, что в 2019 году его терзали сомнения, удастся ли ему когда-либо продолжить карьеру в Формуле-1 в качестве боевого пилота.
«Да, в этом году я боялся, что никогда не смогу вернуться в Формулу-1. Люди могут забыть о тебе, если ты больше не выходишь на этапы. Конечно, никогда нельзя быть в чём-либо уверенным. Тем более если речь идёт о начале сезона, когда никаких обсуждений ещё не было. Тогда я решил работать как можно больше и не жалеть, если из этого ничего не выйдет. Формула-1 — очень маленький мир. В конечном итоге усилия окупились, у меня контракт с прекрасной командой», — приводит слова француза Nextgen-Auto.
Напомним, в «Рено» Окон заменил ветерана Формулы-1 Нико Хюлькенберга, оставив того за бортом чемпионата.
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