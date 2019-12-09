Источник: глава отдела аэродинамики «Макларена» ушёл в «Хаас»
Инженер Гийом Каттелани, который до недавнего времени занимал должность начальника отдела аэродинамики в «Макларене», ушёл с поста и в скором времени приступит к работе в «Хаасе», сообщает Motorsport-Total.
В настоящее время Каттелани в соответствии с условиями соглашения с «Маклареном» пребывает в вынужденном отпуске. Сколько именно составит пауза, стороны согласуют позднее. При этом ожидается, что специалист сможет присоединиться к «Хаасу» в начале 2020 года.
С 2004 по 2006 год Каттелани работал в «Далларе», занимая должность консультанта по вопросам аэродинамики. Напомним, именно «Даллара» помогает «Хаасу» строить шасси.
В сезоне-2019 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, а «Хаас» — девятое, опередив только «Уильямс».
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