Гасли — о переводе в «Торо Россо»: не чувствовал, что со мной поступили честно

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился мыслями о перипетиях минувшего сезона. По словам француза, он не чувствовал, что решение о переводе из «Ред Булл» в «Торо Россо» во время летнего перерыва было справедливым и обоснованным.

«Когда я получил известие о переводе из „Ред Булл“ в „Торо Россо“, я был действительно шокирован и даже немного зол. Не чувствовал, что со мной поступили честно и справедливо. Ведь в первые полгода мы были далеки от идеала. Я пытался кое-что поменять и мне обещали кое-какие вещи, но в конце концов так этого и не сделали. В целом, было много того, что сыграло не в мою пользу. Но что было, то было. Я ничего не мог изменить. Тогда подумал: „хорошо, у меня осталось девять гонок и теперь я покажу свои способности". Настраивался показать свою стабильность и скорость, ведь до этого я был быстр в каждой серии, в которой выступал.

В течение полугода в «Ред Булл» всё шло как попало и многие вдруг стали задавать глупые вопросы, по типу могу ли я вообще тормозить, рулить и прочую ерунду“, — приводит слова Гасли Motorsport Week.

Напомним, Гасли начинал сезон-2019 в «Ред Булл», но из-за слабых результатов был переведён в «Торо Россо». Там он сумел прибавить и даже завоевал подиум по итогам Гран-при Бразилии.