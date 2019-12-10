Норрис признался, что его ничего не удивило в дебютном сезоне в Формуле-1

20-летний британский гонщик Ландо Норрис, который дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2019 в составе «Макларена», рассказал, как сложился для него год. Норрис пришёл в Ф-1 после того, как провёл сезон в качестве резервного гонщика «Макларена» в статусе вице-чемпиона Формулы-2. В сезоне-2018 он проиграл борьбу за титул соотечественнику Джорджу Расселлу, который стал призовым пилотом «Уильямса».
«Многие задавали мне вопрос, что, мол, тебя больше всего шокировало. Но ничего такого не было. И хорошо, что так получилось.
Ничто не смогло застать меня врасплох. Мне пошла на пользу работа, проделанная в прошлом году. Мы очень много внимания уделяли изучению правил, стратегии, вообще всего», — приводит слова Норриса GPToday.
Сезон-2019 Норрис закончил на 11-м месте в личном зачёте, набрав 49 очков. Его напарник Карлос Сайнс с 96 очками стал шестым.
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