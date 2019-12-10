Браун рассказал, как приход Зайдля повлиял на «Макларен»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что изменилось в команде после того, как ей стал управлять Андреас Зайдль, пришедший на пост спортивного директора в 2019 году.

«Ранее в коллективе не было явного лидера. Теперь эта миссия возложена на одного человека. И Андреас великолепно справляется со своей работой.

Разумеется, он не помогал строить эту машину, так как эта работа была сделана ещё в прошлом году. Но он привнёс ясность в упрощённую управленческую структуру, членами которой также являются Джеймс Ки и Андреа Стелла, и чётко объяснил, кто чем должен заниматься.

Он убрал из команды политические интриги. Когда лидера нет, все потихоньку начинают играть в политику. За счёт этого мы лучше развивали машину», — цитирует Брауна GrandPX.news.

В сезоне-2019 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, отыграв две позиции по сравнению с 2018 годом.

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