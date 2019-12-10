Браун рассказал, как приход Зайдля повлиял на «Макларен»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что изменилось в команде после того, как ей стал управлять Андреас Зайдль, пришедший на пост спортивного директора в 2019 году.
«Ранее в коллективе не было явного лидера. Теперь эта миссия возложена на одного человека. И Андреас великолепно справляется со своей работой.
Разумеется, он не помогал строить эту машину, так как эта работа была сделана ещё в прошлом году. Но он привнёс ясность в упрощённую управленческую структуру, членами которой также являются Джеймс Ки и Андреа Стелла, и чётко объяснил, кто чем должен заниматься.
Он убрал из команды политические интриги. Когда лидера нет, все потихоньку начинают играть в политику. За счёт этого мы лучше развивали машину», — цитирует Брауна GrandPX.news.
В сезоне-2019 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, отыграв две позиции по сравнению с 2018 годом.
- 10 декабря 2019
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
00:56
- 9 декабря 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:53
-
20:48
-
20:20
-
19:59
-
19:14
-
18:54
-
17:59
-
17:12
-
16:24
-
16:00
-
15:00
-
14:03
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:21
-
09:00
-
00:51
- 8 декабря 2019
-
23:51
-
23:01
-
21:19
-
21:01
-
19:18
-
18:58
-
17:57
-
16:56
-
15:37
-
14:59