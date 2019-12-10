Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

К. Бейл номинирован на «Золотой глобус» за роль в фильме «Форд против Феррари»

К. Бейл номинирован на «Золотой глобус» за роль в фильме «Форд против Феррари»
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Известный актёр Кристиан Бейл номинирован на престижную кинопремию «Золотой глобус» за роль в фильме «Форд против Феррари», сообщает официальный сайт организаторов киноконкурса.

Бейл попал в номинацию «Лучший актёр в драматическом фильме». В известной киноленте ему досталась роль гонщика Кена Майлза. В фильме рассказывается о борьбе двух культовых команд в гонке «24 часа Ле-Мана» в 60-х годах минувшего века. Отметим, что фильм «Форд против Феррари» получил место лишь в одной номинации.

За награду с Бейлом поборются Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история»), Хоакин Феникс («Джокер») и Джонатан Прайс («Два Папы»). Вручение премий состоится уже в следующем году — 5 января.

«Ford против Ferrari»: стоит ли идти на фильм и сильно ли исказили правду?
Вопросы к фильму, безусловно, есть. Наше мнение о картине с Деймоном и Бейлом про легендарные «24 часа Ле-Мана».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019