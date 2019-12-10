К. Бейл номинирован на «Золотой глобус» за роль в фильме «Форд против Феррари»

Известный актёр Кристиан Бейл номинирован на престижную кинопремию «Золотой глобус» за роль в фильме «Форд против Феррари», сообщает официальный сайт организаторов киноконкурса.

Бейл попал в номинацию «Лучший актёр в драматическом фильме». В известной киноленте ему досталась роль гонщика Кена Майлза. В фильме рассказывается о борьбе двух культовых команд в гонке «24 часа Ле-Мана» в 60-х годах минувшего века. Отметим, что фильм «Форд против Феррари» получил место лишь в одной номинации.

За награду с Бейлом поборются Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история»), Хоакин Феникс («Джокер») и Джонатан Прайс («Два Папы»). Вручение премий состоится уже в следующем году — 5 января.