Тодт: хочу видеть в Формуле-1 двенадцать команд

Президент ФИА Жан Тодт сообщил, что хотел бы видеть на стартовой решётке Формулы-1 двенадцать команд. Вместе с тем функционер отметил, что новички чемпионата должны быть конкурентоспособными.

«Я бы хотел видеть в Формуле-1 двенадцать команд. Мы получаем предложения, но мы должны быть убеждены, что это серьёзные предложения, от настоящих команд. Был бы рад видеть двенадцать коллективов. Думаю, это подходящее число. Но и с десятью командами всё неплохо. Десять конкурентоспособных коллективов — это тоже хорошо», — приводит слова функционера Motorsport Week.

Напомним, в 2021 году в Формуле-1 будет внедрён новый технический регламент. Ряд команд ещё не подтвердил своего участия в сезоне-2021. Невзирая на это, в Ф-1 уже подчёркивали, что не готовы принимать новичков в первый же год работы регламента.