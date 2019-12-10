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Расселл рассказал, в чём он уступал Кубице

Расселл рассказал, в чём он уступал Кубице
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл в минувшем сезоне стал единственным гонщиком, который опередил напарника по команде во всех квалификациях. В гонках британец также зачастую опережал Роберта Кубицу. Но, по его словам, он превосходил поляка не во всём.

«Заключительная часть сезона состояла из того, что Роберт опережал меня на первом круге. Я плохо стартовал и не был достаточно агрессивен. В дальнейшем я испытывал трудности с обгоном и за счёт более сильного темпа опережал его лишь к середине гонки. Наш темп на последнем этапе был очень хорош, так что теперь мне нужно просто прибавить в плане стартов. Конечно, мне нужен более сильный болид, но я доволен окончанием сезона», — приводит слова Расселла GPblog.

В следующем сезоне напарником Расселла станет Николас Латифи. Роберт Кубица покинул команду и, вероятнее всего, продолжит карьеру в серии DTM.

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