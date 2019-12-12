Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель может стать пилотом «Макларена» в 2021 году

Феттель может стать пилотом «Макларена» в 2021 году
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион мира, немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель может перейти в команду «Макларен» после сезона 2020 года, сообщает Marca. По информации источника, Феттель уже обратился к руководителю команды Андреасу Зайдлю с вопросом о возможности сотрудничества в будущем.

В прошедшем сезоне Себастьян Феттель стал участником конфликта с напарником по команде Шарлем Леклером, так что его возможный уход из итальянского коллектива видится логичным исходом этого противостояния. По итогам сезона Феттель занял пятое место в личном зачёте, записав на свой счёт одну победу. Его напарник Шарль Леклер закончил сезон четвёртым, опередив Себастьяна на 24 очка. На счету Леклера две победы в сезоне.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019