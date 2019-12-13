«Кьялами» и Монца войдут в календарь WEC сезона-2020/21
Стал известен предварительный календарь чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) сезона-2020/21, сообщает официальный сайт серии. Именно в этом сезоне в серии дебютирует новый класс Hyper Sport.
Стартует новый сезон 5 сентября 2020 года и будет включать в себя восемь этапов, среди которых две трассы дебютируют в календаре чемпионата — итальянская Монца и южноафриканская «Кьялами».
Календарь WEC сезона-2020/21
5 сентября 2020 года – 6 часов «Сильверстоуна»
4 октября 2020 года – 6 часов Монцы
1 ноября 2020 года – 6 часов «Фудзи»
5 декабря 2020 года – 8 часов Бахрейна
6 февраля 2021 года – 6 часов «Кьялами»
19 марта 2021 года – 1000 миль «Себринга»
24 апреля 2021 года – 6 часов «Спа»
12-13 июня 2021 года – 24 часа Ле-Мана
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