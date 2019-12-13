Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Кьялами» и Монца войдут в календарь WEC сезона-2020/21

«Кьялами» и Монца войдут в календарь WEC сезона-2020/21
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Стал известен предварительный календарь чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) сезона-2020/21, сообщает официальный сайт серии. Именно в этом сезоне в серии дебютирует новый класс Hyper Sport.

Стартует новый сезон 5 сентября 2020 года и будет включать в себя восемь этапов, среди которых две трассы дебютируют в календаре чемпионата — итальянская Монца и южноафриканская «Кьялами».

Календарь WEC сезона-2020/21

5 сентября 2020 года – 6 часов «Сильверстоуна»
4 октября 2020 года – 6 часов Монцы
1 ноября 2020 года – 6 часов «Фудзи»
5 декабря 2020 года – 8 часов Бахрейна
6 февраля 2021 года – 6 часов «Кьялами»
19 марта 2021 года – 1000 миль «Себринга»
24 апреля 2021 года – 6 часов «Спа»
12-13 июня 2021 года – 24 часа Ле-Мана

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019