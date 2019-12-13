«Кьялами» и Монца войдут в календарь WEC сезона-2020/21

Стал известен предварительный календарь чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) сезона-2020/21, сообщает официальный сайт серии. Именно в этом сезоне в серии дебютирует новый класс Hyper Sport.



Стартует новый сезон 5 сентября 2020 года и будет включать в себя восемь этапов, среди которых две трассы дебютируют в календаре чемпионата — итальянская Монца и южноафриканская «Кьялами».



Календарь WEC сезона-2020/21



5 сентября 2020 года – 6 часов «Сильверстоуна»

4 октября 2020 года – 6 часов Монцы

1 ноября 2020 года – 6 часов «Фудзи»

5 декабря 2020 года – 8 часов Бахрейна

6 февраля 2021 года – 6 часов «Кьялами»

19 марта 2021 года – 1000 миль «Себринга»

24 апреля 2021 года – 6 часов «Спа»

12-13 июня 2021 года – 24 часа Ле-Мана