Босс «Хонды» опроверг слухи о том, что мотоцикл команды сделали под Маркеса

Руководитель «Хонды» в MotoGP Альберто Пуч не согласился с предположениями о том, что мотоцикл, с которым японский производитель выступает в чемпионате, разработан исключительно с учётом пожеланий лидера команды Марка Маркеса. В сезоне-2019 Маркес выиграл 12 гонок из 19 и стал шестикратным чемпионом мира, а его напарник трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо стал 19-м в личном зачёте, после чего завершил карьеру.
«Во-первых, это не факт, а просто предположение. А факты таковы, что за последние 18 сезонов «Хонда» взяла десять титулов с четырьмя разными гонщиками (Валентино Росси, Ники Хейденом, Кейси Стоунером и Маркесом. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому можно сказать, что мотоцикл «Хонды» легче всего пилотировать.
Не знаю, что думают по этому поводу в других командах. Нас это не беспокоит», — приводит слова Пуча Motorsport.
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