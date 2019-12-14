Марко: Феттель уже не в тройке лучших пилотов Формулы-1
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о пилоте «Феррари» Себастьяне Феттеле.
«К сожалению, Феттель уже не в тройке лучших пилотов Формулы-1. Но его ещё рано списывать со счетов. Думаю, Феттель просто не ожидал, что Леклер окажется настолько быстр. Политика и закулисные игры — нормальная политика для «Феррари».
Феттель же слишком честный и открытый, чтобы влезать во всё это. Возможно, это просто следствие титулов, которые Себастьян выиграл в «Ред Булл». Он привык к лёгкой и комфортной жизни в команде. Но, повторюсь, его рано списывать со счетов», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.
Себастьян Феттель по итогам сезона-2019 занял пятую позицию в личном зачёте, уступив Шарлю Леклеру 24 очка.
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