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Уикенс показал, как заново учится ходить

Уикенс показал, как заново учится ходить
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

В августе минувшего года пилот серии IndyCar Роберт Уикенс попал в тяжелейшую аварию, в результате которой у него оказались сломаны обе ноги, правая рука, повреждён позвоночник и ушиблены лёгкие. Кроме того, он получил травму спинного мозга. Спортсмену пришлось перенести несколько операций, и сейчас он фактически заново учится ходить.

С тех пор американец периодически выкладывает видеозаписи о том, как проходит его реабилитация. На этот раз Уикенс показал, как передвигает специальную установку с грузом. При этом спортсмен в посте в социальной сети отмечает, что испытывает проблемы с мышцами ног, поскольку часть из них атрофировалась и теперь их функциональность приходится восстанавливать.

Соответствующее видео доступно также на странице Роберта Уикенса в «Инстаграме».

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