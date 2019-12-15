Ферстаппен исключил, что Леклер когда-нибудь станет его напарником по команде

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что никогда не будет выступать в одной команде с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером. Учитывая молодость монегаска, а также тот факт, что он является воспитанником академии «Феррари», голландец фактически дал понять, что в будущем исключает переход в «Скудерию».

«Не думаю, что это когда-нибудь произойдёт. Суть в том, что, прежде чем сажать в одну команду двоих потенциальных первых номеров, нужно лучше подумать. Что касается возможного партнёрства с Хэмилтоном, то кто знает. На данный момент не слишком об этом думаю, но в целом важно, что об этом думает команда. Могу себе такое представить, и Хэмилтон может такое представить, но в конце концов решение принимают команды», — приводит слова голландца GPblog.