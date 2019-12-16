Квят не попал в топ-10 гонщиков Формулы-1 в анонимном опросе самих гонщиков

Пилоты Формулы-1 на условиях анонимности согласились назвать лучших гонщиков в сезоне-2019. Каждый из участников опроса назвал свой топ-10, причём первый гонщик в списке получал 25 очков, второй — 18, и так далее, в соответствии с официальной системой начисления очков по итогам Гран-при. Пилоты не имели права голосовать за себя. В опросе не приняли участия гонщики «Мерседеса» и «Феррари», а также Кими Райкконен («Альфа Ромео»).

На официальном сайте Формулы-1 опубликовали итоговый топ-10 по результатам опроса пилотов. Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», не попал в десятку. Первые три места заняли Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Шарль Леклер («Феррари»).

Места с 4-го по 10-е заняли Карлос Сайнс («Макларен»), Валттери Боттас («Мерседес»), Даниэль Риккардо («Рено»), Ландо Норрис («Макларен»), Себастьян Феттель («Феррари»), Джордж Расселл («Уильямс») и Пьер Гасли («Торо Россо»).

Квят не попал в топ-10 пилотов Формулы-1 в анонимном опросе боссов команд