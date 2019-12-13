Квят не попал в топ-10 пилотов Формулы-1 в анонимном опросе боссов команд

Руководители команд Формулы-1 на условиях анонимности согласились назвать лучших гонщиков в сезоне-2019. Каждый из боссов назвал свой топ-10, причём первый гонщик в списке получал 25 очков, второй — 18 и так далее, в соответствии с официальной системой начисления очков по итогам Гран-при. В опросе не принял участия только руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.
На официальном сайте Формулы-1 опубликовали итоговый топ-10 по результатам опроса руководителей команд. Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», не попал в неё. Первые три места заняли Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Шарль Леклер («Феррари»), набравшие 169, 146 и 124 очка соответственно.
Места с 4-го по 10-е заняли Валттери Боттас («Мерседес»), Себастьян Феттель («Феррари»), Александер Албон («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Макларен»), Даниэль Риккардо («Рено»), Джордж Расселл («Уильямс») и Ландо Норрис («Макларен»).
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