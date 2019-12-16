Стролл: Перес очень силён ментально

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился мнением о своём напарнике Серхио Пересе.



«У Переса было впечатляющее преимущество в квалификациях, так что это будет та область, над которой я буду работать в следующем году. Он побеждал меня в большей части квалификаций в нынешнем году, так что мне стоит над этим поработать. Ему помогает опыт, он в этой команде уже очень давно.



У меня другой стиль пилотирования, другой подход, и я продолжаю работать над некоторыми вещами. Я надеюсь вернуться сильнее в следующем году.



Серхио очень силён. У него отличный подход. Он очень силён ментально. Он — конкурентоспсобный гонщик, как по субботам, так и по воскресеньям, что он показывает на протяжении долгого времени», — приводит слова Лэнса Стролла GPToday.