Победителя Гран-при Австрии 2016 года в MotoGP дисквалифицировали за допинг
Итальянский мотогонщик Андреа Янноне, который в сезоне-2019 выступал за заводскую команду «Априлии» в MotoGP, дисквалифицирован за употребление запрещённых препаратов, сообщает пресс-служба Международной мотоциклетной федерации.
В допинг-пробе Янноне, взятой в ходе гоночного уик-энда Гран-при Малайзии в ноябре 2019 года, обнаружили следы анаболиков. Отстранение гонщика вступает в силу немедленно. Сообщается, что у него есть право потребовать вскрытия пробы В.
Наибольших успехов 30-летний Янноне добился в составе заводской команды «Дукати», за которую выступал с 2015 по 2016 год. В этот период итальянец одержал одну победу, а его лучшим результатом по итогам сезона стало пятое место в 2015 году.
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