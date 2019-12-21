Масса не исключил, что Алонсо перейдёт в Формулу-E

Бывший пилот Формулы-1 вице-чемпион мира 2008 года Фелипе Масса не исключил, что двукратный чемпион мира Ф-1 бывший его напарник по команде Фернандо Алонсо со временем попробует силы и в Формуле-Е.

«Выступление Фернандо на „Дакаре“ станет отличным опытом для него и чем-то новым для его болельщиков. Это будет невероятно сложный вызов, будет здорово следить за этим. Мне гораздо легче представить Фернандо за рулем болида Формулы-E, чем на ралли „Дакар“. Думаю, его дебют в Формуле-E в будущем вполне возможен. С Алонсо возможно всё», — приводит слова бразильца GPblog.

Напомним, Фелипе Масса выступает в Формуле-Е с 2018 года. Дебютный сезон в этой серии сложился для него не лучшим образом, тогда он набрал лишь 36 очков, заняв 15-е место в общем зачёте.