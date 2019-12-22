Боттас примет участие в Ралли Лапландии
Вице-чемпион мира Формулы-1 2019 года пилот «Мерседеса» Валттери Боттас намерен принять участие в Ралли Лапландии, сообщает Motorsport. Гонка состоится с 16 по 18 января 2020 года. Финн будет пилотировать машину «Ситроен». За рулём такого же автомобиля он недавно одержал победу в раллийной гонке во Франции.
В экипаж Боттаса войдёт опытнейший Тимо Раутиайнен, который в прошлом завоёвывал титул чемпиона мира вместе с Маркусом Гронхольмом. В уходящем году Боттас уже принимал участие в Ралли Лапландии и одержал победу на одном из спецучастков, а в итоговом протоколе занял пятое место.
Отметим, в 2020 году в Ралли Лапландии выступит ещё один финн — Калле Рованперя. В следующем сезоне он будет выступать за заводскую команду «Тойоты» в WRC.
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