Промоутер WTCR: с традиционным автоспортом скоро обойдутся жестоко

Генеральный промоутер WTCR Франсуа Рибейро раскрыл подробности серии ETCR, первый сезон которой должен состояться в 2020 году.
«Скоро с традиционным автоспортом на двигателях внутреннего сгорания обойдутся очень жестоко. В каждой серии придётся принимать сложные и судьбоносные решения. Это не обойдёт стороной ни ралли, ни Формулу-1, ни GT, ни Туринг. Если мы не будем следить за трендами, то внезапно можем стать устаревшими и невостребованными.
В феврале 2020 года состоится большая пресс-конференция, которая будет посвящена ETCR. Мы представим новый формат, идею чемпионата и план развития. Возможно, пара этапов будет проводиться совместно с мировым турингом. ETCR позиционируется как автоспортивный чемпионат с использованием другого источника энергии, а не как экологическая выставка», — приводит слова Рибейро TouringCarTimes.
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