В Формуле-1 вспомнили, как выглядели составы гонщиков за последние десять лет

Пресс-служба Формулы-1 на официальной странице чемпионата в «Инстаграме» опубликовала пост, в котором предлагает подписчикам определить лучшего пилота уходящего десятилетия. При этом были размещены десять общих фотографий, на которых изображены все пилоты, выступавшие в серии за последние десять лет.

Если взглянуть на фотографию 2010 года, то можно увидеть, что в 2019 году из того состава на стартовую решётку вышли только четыре пилота — Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Нико Хюлькенберг и Роберт Кубица. При этом последние двое покинули серию по завершении минувшего чемпионата. Таким образом, в 2020 году из пилотов, участвовавших в Ф-1 в 2010 году, на старт выйдут только Хэмилтон и Феттель.

Соответствующие фотографии можно увидеть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».