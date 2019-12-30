Ожье не стал требовать статус первого пилота в «Тойоте»
Шестикратный чемпион WRC Себастьен Ожье признался, что он не требовал статуса первого пилота команды «Тойота» после перехода из «Ситроена».
В предстоящем сезоне вместе с Ожье в «Тойоте» будет выступать Элфин Эванс и Калле Рованперя.
«Мой подход в начале сезона не в том, чтобы думать, чем мне может помочь напарник по команде, моя задача в том, чтобы сосредоточиться на своих выступлениях и выполнять всю работу самостоятельно.
Я никогда не просил особого статуса в начале сезона. Мы все заслуживаем одинаковых шансов на старте чемпионата. В течение года стратегия может сыграть свою роль во второй половине сезона. Но в первой части чемпионата стоит сосредоточиться именно на себе», — приводит слова Себастьена Ожье Motorsport.
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