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Ожье не стал требовать статус первого пилота в «Тойоте»

Ожье не стал требовать статус первого пилота в «Тойоте»
Авто / Ралли 0

Шестикратный чемпион WRC Себастьен Ожье признался, что он не требовал статуса первого пилота команды «Тойота» после перехода из «Ситроена».

В предстоящем сезоне вместе с Ожье в «Тойоте» будет выступать Элфин Эванс и Калле Рованперя.

«Мой подход в начале сезона не в том, чтобы думать, чем мне может помочь напарник по команде, моя задача в том, чтобы сосредоточиться на своих выступлениях и выполнять всю работу самостоятельно.

Я никогда не просил особого статуса в начале сезона. Мы все заслуживаем одинаковых шансов на старте чемпионата. В течение года стратегия может сыграть свою роль во второй половине сезона. Но в первой части чемпионата стоит сосредоточиться именно на себе», — приводит слова Себастьена Ожье Motorsport.

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