«Не хотели разрушать его карьеру». Вольф — об отказе Окону в контракте с «Мерседесом»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, почему при выборе напарника Льюиса Хэмилтона на сезон-2020 решение было принято в пользу Валттери Боттаса, выступающего за команду с 2017 года, а не Эстебана Окона, который сезон-2019 провёл в статусе резервного пилота коллектива, а в 2020-м будет призовым пилотом «Рено».

По словам Вольфа, в «Мерседесе» не захотели ставить под угрозу карьеру Окона, поскольку он, вполне вероятно, не выдержал бы конкуренции с Хэмилтоном, шестикратным чемпионом Формулы-1.

«Аргумент, который склонил чашу весов, был в том, что для Окона, который к тому же год не пилотировал, было бы не очень хорошо оказаться напарником Хэмилтона, который провёл уже семь лет в команде и пребывает на пике карьеры.

Может, это и было бы интересно, но есть только один гонщик, способный на равных сражаться с суперзвездой. Это сам Льюис. Всем остальным пилотам нужно время. Мне не хотелось рисковать его карьерой, не хотелось, чтобы он рисковал всем ради победы над Льюисом. Вот как было принято решение», — цитирует Вольфа thejudge13.