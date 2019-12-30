Окон остался доволен тем, что ему не пришлось заменять Хэмилтона на Гран-при Германии

Пилот «Рено» Эстебан Окон рассказал о том, как он чуть не заменил Льюиса Хэмилтона на Гран-при Германии 2019 года из-за плохого самочувствия пилота «Мерседеса». Окон в 2019 году был резервистом немецкой команды.
«Я работал на симуляторе с шести часов вечера пятницы и до четырёх утра субботы. В шесть утра я уже отправился в Германию. В 8:30 мне позвонили из команды и сказали, что, возможно, придётся выступить в третьей тренировке. Они хотели даже отправить за мной мотоцикл, потому что я застрял в пробке по дороге на автодром. Но я приехал вовремя и начал готовиться к выезду на трассу. Льюис всё же принял участие в том Гран-при, несмотря на своё недомогание. Тем лучше. Обстоятельства для меня явно складывались не лучшим образом», — приводит слова Эстебана Окона Sport Auto.
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