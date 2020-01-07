Риккардо признал желание остаться в «Рено» и после 2020-го
Австралийский гонщик Даниэль Риккардо, который с сезона-2019 выступает за «Рено», признался, что хотел бы остаться во французской команде и после 2020 года, когда истечёт срок действия его нынешнего соглашения с коллективом.
«У меня ещё нет контракта (на 2021-й. — Прим. «Чемпионата»). Но ничего личного. Мы просто ещё не обсуждали, что будет после 2020-го. Ещё рано.
Мне хотелось бы, чтобы в 2020-м всё сложилось как надо и я остался бы. Это самый простой и самый радостный сценарий. Что же касается сезона-2021, думаю, в пелотоне Формулы-1 произойдут большие перестановки», — приводит слова Риккардо F1i.
В сезоне-2019 30-летний австралийский пилот набрал 54 очка и занял девятое место в личном зачёте.
Источник: Риккардо мог перейти не в «Рено», а в «Феррари»
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