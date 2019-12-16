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Источник: Риккардо мог перейти не в «Рено», а в «Феррари»

Источник: Риккардо мог перейти не в «Рено», а в «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Голландский журналист телеканала Ziggo Sport Як Плой утверждает, что Даниэль Риккардо после сезона-2018 мог перейти не в «Рено», а в «Феррари». Риккардо выступал за «Ред Булл» с 2014 по 2018 год, после чего принял решение покинуть команду, так как, по его мнению, в коллективе отдавали приоритет Максу Ферстаппену. «Феррари» же в пару к Себастьяну Феттелю пригласила Шарля Леклера, который хорошо проявил себя в «Заубере».

«Я почти уверен, что у его адвоката было соглашение с «Феррари». Они наверняка что-то подписали, прежде чем он ушёл в «Рено».

Было ли всё это отменено по причине результатов Шарля Леклера, я не знаю. Но выступать за «Феррари» должен был Риккардо», — цитирует журналиста GPBlog.

В сезоне-2019 Риккардо занял девятое место в личном зачёте, заработав 54 очка.

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