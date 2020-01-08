Босс Гран-при Нидерландов предположил, что «Мерседес» уйдёт из Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне руководитель Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс не исключил, что после сезона-2020 «Мерседес», доминирующий в чемпионате начиная с сезона-2014, покинет первенство. По его словам, такой вывод можно сделать исходя из того, что в «Мерседесе», в отличие от «Феррари» и «Ред Булл», до сих пор не определились, кто будет выступать за команду в 2021 году.
Напомним, «Феррари» уже объявляла о продлении соглашения с Шарлем Леклером, а «Ред Булл» вчера, 7 января, объявил, что Макс Ферстаппен останется в команде как минимум до сезона-2023.
«Пока не совсем ясно, что они («Мерседес». — Прим. «Чемпионата») собираются делать в долгосрочной перспективе. Я определённо не считаю, что нельзя помыслить о варианте, при котором они скажут: это было потрясающе, но настала пора заняться чем-то ещё», — цитирует Ламмерса GrandPX.news.
- 8 января 2020
-
11:56
-
10:48
-
10:18
-
09:00
-
01:09
-
00:59
- 7 января 2020
-
23:52
-
22:51
-
22:02
-
20:58
-
20:49
-
20:47
-
20:25
-
20:21
-
19:54
-
19:39
-
18:43
-
18:38
-
18:36
-
18:34
-
18:25
-
18:17
-
18:03
-
17:28
-
16:05
-
16:03
-
15:27
-
14:38
-
14:04
-
13:51
-
13:46
-
13:35
-
12:38
-
12:24
-
11:50