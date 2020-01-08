Босс Гран-при Нидерландов предположил, что «Мерседес» уйдёт из Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне руководитель Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс не исключил, что после сезона-2020 «Мерседес», доминирующий в чемпионате начиная с сезона-2014, покинет первенство. По его словам, такой вывод можно сделать исходя из того, что в «Мерседесе», в отличие от «Феррари» и «Ред Булл», до сих пор не определились, кто будет выступать за команду в 2021 году.

Напомним, «Феррари» уже объявляла о продлении соглашения с Шарлем Леклером, а «Ред Булл» вчера, 7 января, объявил, что Макс Ферстаппен останется в команде как минимум до сезона-2023.

«Пока не совсем ясно, что они («Мерседес». — Прим. «Чемпионата») собираются делать в долгосрочной перспективе. Я определённо не считаю, что нельзя помыслить о варианте, при котором они скажут: это было потрясающе, но настала пора заняться чем-то ещё», — цитирует Ламмерса GrandPX.news.