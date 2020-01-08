Карякин стал четвёртым на 4-м этапе «Дакара» в классе мотовездеходов

В Саудовской Аравии продолжается многодневный ралли-марафон «Дакар»-2020. Победителем четвёртого этапа в классе мотовездеходов стал Митчелл Гатри, второе место занял поляк Арон Домжала, третьим стал Остин Джонс.



Россиянин Сергей Карякин занял четвёртое место по итогам этапа.



«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Третий СУ



1. Митчелл Гатри (Red Bull Off-Road Tem USA) — 5:01.13

2. Арон Домжала (Domzala) — +0.19

3. Остин Джонс (South Racing Can-Am) — +1.14

4. Сергей Карякин (Snag Racing) — +6.28

5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +6.43



«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт



1. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — 18:24.52

2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +3.01

3. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +4.34

4. Сергей Карякин (Snag Racing) — +5.46

5. Остин Джонс (South Racing Can-Am) — +7.30.