Карякин стал четвёртым на 4-м этапе «Дакара» в классе мотовездеходов

В Саудовской Аравии продолжается многодневный ралли-марафон «Дакар»-2020. Победителем четвёртого этапа в классе мотовездеходов стал Митчелл Гатри, второе место занял поляк Арон Домжала, третьим стал Остин Джонс.
Россиянин Сергей Карякин занял четвёртое место по итогам этапа.
«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Третий СУ
1. Митчелл Гатри (Red Bull Off-Road Tem USA) — 5:01.13
2. Арон Домжала (Domzala) — +0.19
3. Остин Джонс (South Racing Can-Am) — +1.14
4. Сергей Карякин (Snag Racing) — +6.28
5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +6.43
«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт
1. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — 18:24.52
2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +3.01
3. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +4.34
4. Сергей Карякин (Snag Racing) — +5.46
5. Остин Джонс (South Racing Can-Am) — +7.30.
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