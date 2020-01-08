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Карякин стал четвёртым на 4-м этапе «Дакара» в классе мотовездеходов

Карякин стал четвёртым на 4-м этапе «Дакара» в классе мотовездеходов
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

В Саудовской Аравии продолжается многодневный ралли-марафон «Дакар»-2020. Победителем четвёртого этапа в классе мотовездеходов стал Митчелл Гатри, второе место занял поляк Арон Домжала, третьим стал Остин Джонс.

Россиянин Сергей Карякин занял четвёртое место по итогам этапа.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Третий СУ

1. Митчелл Гатри (Red Bull Off-Road Tem USA) — 5:01.13
2. Арон Домжала (Domzala) — +0.19
3. Остин Джонс (South Racing Can-Am) — +1.14
4. Сергей Карякин (Snag Racing) — +6.28
5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +6.43

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — 18:24.52
2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +3.01
3. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +4.34
4. Сергей Карякин (Snag Racing) — +5.46
5. Остин Джонс (South Racing Can-Am) — +7.30.

Дакар 2020. Этап 4, Неом - Аль-Ула
Мотовездеходы (СУ - 453 км)
08 января 2020, среда. 10:47 МСК
Идёт
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