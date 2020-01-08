Сало: контракт Ферстаппена ничего не меняет на рынке пилотов

Бывший гонщик Формулы-1 финн Мика Сало отреагировал на заключение нового контракта Макса Ферстаппена с «Ред Булл». Вчера, 7 января, стало известно, что 22-летний Ферстаппен будет выступать за британскую команду как минимум до окончания сезона-2023.

«Это действительно ничего не меняет. Все и так ожидали, что Макс останется в команде. А вот других командах ещё ничего не решили. Контракты заканчиваются почти у всех гонщиков.

«Ред Булл» смог обеспечить Ферстаппена хорошими деньгами и хорошей машиной. Им нужен Макс. Его всё устроило, но это ожидалось. Теперь он может сосредоточиться на сезоне. Он знает, что ему предстоит усердно поработать», — приводит слова Сало GrandPX.news.

Напомним, в декабре в «Феррари» объявили, что Шарль Леклер останется в команде до сезона-2024 включительно.

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