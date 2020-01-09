Кузьмич — о пятом дне «Дакара»: это астраханские дороги в самом худшем их проявлении

Штурман Ясира Сеайдана Алексей Кузьмич подробно прокомментировал ход пятого этапа ралли «Дакар»-2020 для своего экипажа.



«Сегодняшний день — Астрахань. Реально астраханские дороги в наихудшем их проявлении. Я вспоминаю „Шёлковый путь“ 2011 года, когда у нас на „КАМАЗе“ лопнула рама от постоянной 400-километровой трясучки. Вот сегодня было нечто подобное. Дюн не было, просто затяжные песчаные барханы с травой плюс кочкарник. Плюс у нас механики вчера что-то начудили с задними амортизаторами: раз шесть зад складывался до самых отбойников — естественно, всё это отдаётся в задницу, спину и шею. Всё болит невероятно, уже записался к доктору на самый жёсткий массаж.



Роудбук сегодня был отвратительный. В нём было очень много ошибок, недописанных мест. Мы сегодня очно боролись с Нани Ромой и после зоны нейтрализации сразу сели на хвост и обогнали его. В одном месте организаторы почему-то сдвинули точку сильно вправо от дороги — пришлось разворачиваться, Рома нас догнал, и опять шла очень красивая борьба. Но в одном месте был непрописанный очень опасный спуск: „ступенька“ длиной метров 70. Только мы обогнали Рому, рассеялась пыль — и мы видим эту „ступеньку“. Мы успели оттормозиться и спуститься вниз. Я потом ещё периодически посматривал в зеркала, не грохнулся ли Рома. Шансы перелететь это место кубарем были огромные, но, слава богу, Нани тоже заметил.



Сегодня мы сделали очень много обгонов благодаря тому, что Ясир очень хорошо читает пустыню: когда нужно было преодолеть огромную яму размером в два стадиона, то мы шли по верхушкам и обгоняли всех, кто барахтался внизу. Всё это в комплексе позволило нам подняться на восьмое место на спецучастке и девятое в „абсолюте“. Валим дальше!» — заявил Кузьмич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.