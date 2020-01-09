Допинг-проба В Янноне показала положительный результат
Стали известны результаты допинг-пробы B итальянского мотогонщика Андреа Янноне, сообщает GPUpdate. Проба показала такой же результат, как и первая — в ней были найдены следы запрещённого вещества.
Напомним, 17 декабря стало известно, что мотогонщик Андреа Янноне провалил допинг-тест. Международная мотоциклетная федерация сообщила о дисквалификации спортсмена. В допинг-пробе Янноне, взятой в ходе гоночного уик-энда Гран-при Малайзии в ноябре 2019 года, обнаружили следы дростанолона.
Наибольших успехов 30-летний Янноне добился в составе заводской команды «Дукати», за которую выступал с 2015 по 2016 год. В этот период итальянец одержал одну победу, а его лучшим результатом по итогам сезона стало пятое место в 2015 году.
Янноне уверен, что его невиновность будет доказана
Читайте также
- 9 января 2020
-
18:50
-
18:31
-
18:11
-
17:15
-
17:03
-
17:00
-
16:11
-
16:01
-
14:45
-
13:42
-
13:32
-
12:37
-
12:14
-
11:06
-
10:12
-
09:16
-
00:44
-
00:12
- 8 января 2020
-
23:37
-
22:38
-
21:29
-
20:54
-
19:58
-
19:56
-
19:33
-
19:30
-
18:37
-
18:31
-
17:25
-
16:29
-
15:14
-
14:47
-
14:35
-
13:45
-
12:57
Партнерский контент