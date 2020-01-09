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Допинг-проба В Янноне показала положительный результат

Допинг-проба В Янноне показала положительный результат
Авто / Мотогонки 0

Стали известны результаты допинг-пробы B итальянского мотогонщика Андреа Янноне, сообщает GPUpdate. Проба показала такой же результат, как и первая — в ней были найдены следы запрещённого вещества.

Напомним, 17 декабря стало известно, что мотогонщик Андреа Янноне провалил допинг-тест. Международная мотоциклетная федерация сообщила о дисквалификации спортсмена. В допинг-пробе Янноне, взятой в ходе гоночного уик-энда Гран-при Малайзии в ноябре 2019 года, обнаружили следы дростанолона.

Наибольших успехов 30-летний Янноне добился в составе заводской команды «Дукати», за которую выступал с 2015 по 2016 год. В этот период итальянец одержал одну победу, а его лучшим результатом по итогам сезона стало пятое место в 2015 году.

Янноне уверен, что его невиновность будет доказана
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