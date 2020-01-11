Маркес признался, что хочет в будущем выступить на «Дакаре»

Чемпион MotoGP Марк Маркес признался, что хотел бы однажды выступить на «Дакаре».
«Люблю «Дакар» и слежу за этим марафоном каждый год. Днём смотрю результаты этапа на смартфоне, а вечером, если есть время, смотрю обзоры дней. Особенно интересным был предыдущий «Дакар», там было много равной борьбы и интересные дороги с разными участками.
Планирую выступать в MotoGP много лет, но мечтаю о выступлении на «Дакаре» в будущем. Однако эта гонка требует особенной подготовки, так что это не равносильно тому, чтобы выехать на гоночную трассу в воскресенье.
Если решусь выступить на «Дакаре», то сделаю это на мотоцикле. Если решу выступить на внедорожнике, то возьму штурманом брата. Или даже наоборот — сам буду у него штурманом. Интересно, что бы у нас получилось вместе?» — написал Маркес в своём блоге.
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