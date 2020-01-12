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Мазепина лишили подиума в гонке Азиатской Формулы-3

Мазепина лишили подиума в гонке Азиатской Формулы-3
Авто / Младшие серии 0

В зимнее межсезонье пилоты младших формульных серий имеют возможность выступать в Азиатской Формуле-3. В сезоне-2019/20 в ней принимает участие и россиянин Никита Мазепин, защищающий цвета команды Hitech.

На втором этапе серии, который проходил в Дубае, Мазепину удалось занять второе место в третьей гонке. Никита, как и полагается пилотам попавшим на подиум, принял участие в пресс-конференции, однако уже после всех мероприятий стюарды выписали ему штраф в пять секунд. В результате он опустился на шестое место.

После двух этапов чемпионата Азиатской Формулы-3 Мазепин занимает третье место в общем зачёте, имея в активе 74 балла, у лидирующего Йоэя Алдерса 126 очков.

Следующий этап Азиатской Формулы-3 состоится 17-18 января в Абу-Даби. Всего в чемпионате запланировано пять этапов

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