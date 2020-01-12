Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марко подтвердил, что Хюлькенберг пытался получить место в «Ред Булл»

Марко подтвердил, что Хюлькенберг пытался получить место в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что Нико Хюлькенберг был заинтересован в переходе в «Ред Булл».

«Инициатива исходила от Хюлькенберга. На тот момент у нас не было уверенности в том, как будет выступать Александер Албон, так что мы искали другие опции. Но затем, учитывая выступления Албона, мы поняли, что у нас просто нет места для Хюлькенберга. Кроме того, его приглашение в «Ред Булл» сломало бы систему.

Пока мы приглашали только гонщиков из нашей программы. Если молодые пилоты понимают, что к ним будет доверие, то у них появляется дополнительная уверенность. Они понимают, что с «Ред Булл» у них есть все шансы попасть в Формулу-1. Я не утверждаю, что мы никогда не пригласим пилота со стороны, но он должен быть намного лучше пилотов, которыми мы располагаем», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020