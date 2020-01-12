Марко подтвердил, что Хюлькенберг пытался получить место в «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что Нико Хюлькенберг был заинтересован в переходе в «Ред Булл».



«Инициатива исходила от Хюлькенберга. На тот момент у нас не было уверенности в том, как будет выступать Александер Албон, так что мы искали другие опции. Но затем, учитывая выступления Албона, мы поняли, что у нас просто нет места для Хюлькенберга. Кроме того, его приглашение в «Ред Булл» сломало бы систему.



Пока мы приглашали только гонщиков из нашей программы. Если молодые пилоты понимают, что к ним будет доверие, то у них появляется дополнительная уверенность. Они понимают, что с «Ред Булл» у них есть все шансы попасть в Формулу-1. Я не утверждаю, что мы никогда не пригласим пилота со стороны, но он должен быть намного лучше пилотов, которыми мы располагаем», — приводит слова Марко Motorsport-Total.