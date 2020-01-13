Кубица не останется без практики за рулём машины Формулы-1 в 2020-м

Стали известны детали программы резервного гонщика команды «Альфа Ромео» поляка Роберта Кубицы, о контракте которого с коллективом было объявлено 1 января. Польское изданиие Przeglad Sportowy утверждает, что 35-летний Кубица отработает один день из шести на предсезонных тестах в конце февраля — начале марта, а также пять раз сядет за руль машины «Альфа Ромео» в первых тренировках в рамках гоночных уик-эндов Гран-при в ходе сезона.

В 2019 году поляк смог вернуться в Формулу-1 после многолетнего перерыва, вызванного тяжёлыми травмами руки, полученными в аварии на ралли в феврале 2011 года. Он выступал за «Уильямс» и принёс команде, занявшей 10-е, последнее место в Кубке конструкторов, единственное очко, добытое в дождевой гонке в Германии.

Кубица прокомментировал контракт с «Альфа Ромео»