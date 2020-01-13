Скончался первый датский гонщик Формулы-1 Том Белсо

Первый датский пилот Формулы-1 Том Белсо скончался на 78-м году жизни, сообщает Autosport. Белсо в середине 70-х ринимал участие в нескольких гонках Формулы-1 в составе команды «Уильямс».
В 1973-м году он принял участие в Гран-при Швеции, но дальше участия в тренировках дело не пошло — уже в субботу за руль болида «Уильямс» сел другой гонщик, поскольку спонсоры не перевели деньги на счёт Фрэнка Уильямса. В 1974-м году он выступил в четырёх гонках — дважды не прошёл квалификацию, один раз сошёл и один раз финишировал восьмым, не набрав очков — тогда очковая зона включала в себя всего шесть мест.
После завершения гоночной карьеры Белсо занимался бизнесом, сделав капитал на торговле сухими завтраками. В последние годы он боролся с раком желудка, который и стал причиной его смерти.
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