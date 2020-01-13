Леклер: в гонках Феттель быстрее меня

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что его гоночный темп медленнее, чем у его напарника, Себастьяна Феттеля.
«После трёх-четырёх первых гонок сезона почувствовал, что моей слабой стороной были квалификации, а не гонки. В итоге я сфокусировался на квалификациях и смог сделать большой шаг вперёд, начиная с Гран-при Франции. В гонках же мне по-прежнему есть над чем работать. У Себастьяна огромный опыт, он быстрее меня в гонках на данный момент. Так что зимой я больше сосредоточен на работе над гоночным темпом», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport.
По итогам сезона 2019 года Леклер занял четвёртое место в личном зачёте, опередил напарника, Феттеля, набрал 264 очка и одержал две победы. На счету Леклера семь поулов, что стало лучшим результатом в сезоне-2019.
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