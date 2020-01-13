В «Ред Булл» рассчитывают, что Цунода получит суперлицензию уже в 2020 году

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал переход японского гонщика молодёжной программы австрийского концерна Юки Цуноды в Формулу-2. По словам Марко, они рассчитывают, что Цунода сможет получить суперлицензию в 2020 году.



«Цунода в следующем сезоне будет в Формуле-2, и мы ожидаем от него финиша в первой четвёрке по итога чемпионата с первого же года. Тогда у него будет достаточно очков для получения суперлицензии.



У него невероятные выступления в гонках. Он показал в Формуле-3 отличные данные, в частности такие обгоны, о которых думаешь, что они просто не могут пройти чисто. Он показал, что он силён с точки зрения обгонов. В квалификациях у него получается чуть хуже, но он усердно работает над этим», — приводит слова Хельмута Марко GPToday.