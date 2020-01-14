Как устроен мотоцикл для «Дакара». Подробное видео от Анастасии Нифонтовой

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, год назад успешно преодолевшая ралли-марафон «Дакар»-2019 в категории Original by Motul, на этот раз работает на гонке в качестве журналиста. Нифонтова рассказала на собственном YouTube-канале, как устроен мотоцикл для ралли-рейдов. Российская спортсменка показала все особенности байка, поведала о его основных отличиях от серийных мотоциклов, а также рассказала, как мотогонщики работают с дорожной книгой на дистанции спецучастков. Также Нифонтова объяснила, зачем на мотоцикле установлены другие дополнительные приборы.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Анастасии Нифонтовой.