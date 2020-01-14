Как устроен мотоцикл для «Дакара». Подробное видео от Анастасии Нифонтовой
Авто / Дакар 2020 0
Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, год назад успешно преодолевшая ралли-марафон «Дакар»-2019 в категории Original by Motul, на этот раз работает на гонке в качестве журналиста. Нифонтова рассказала на собственном YouTube-канале, как устроен мотоцикл для ралли-рейдов. Российская спортсменка показала все особенности байка, поведала о его основных отличиях от серийных мотоциклов, а также рассказала, как мотогонщики работают с дорожной книгой на дистанции спецучастков. Также Нифонтова объяснила, зачем на мотоцикле установлены другие дополнительные приборы.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Анастасии Нифонтовой.
Читайте также
- 14 января 2020
-
16:16
-
15:36
-
14:02
-
12:22
-
12:14
-
12:08
-
11:43
-
10:58
-
10:38
-
09:48
-
09:39
-
09:31
-
09:00
-
01:50
- 13 января 2020
-
23:58
-
22:56
-
21:53
-
20:32
-
19:55
-
18:40
-
18:30
-
18:27
-
18:25
-
18:22
-
18:16
-
17:57
-
17:30
-
17:20
-
16:10
-
14:56
-
14:22
-
13:39
-
12:42
-
11:53
-
10:31
Партнерский контент