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Как устроен мотоцикл для «Дакара». Подробное видео от Анастасии Нифонтовой

Как устроен мотоцикл для «Дакара». Подробное видео от Анастасии Нифонтовой
Авто / Дакар 2020 0

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, год назад успешно преодолевшая ралли-марафон «Дакар»-2019 в категории Original by Motul, на этот раз работает на гонке в качестве журналиста. Нифонтова рассказала на собственном YouTube-канале, как устроен мотоцикл для ралли-рейдов. Российская спортсменка показала все особенности байка, поведала о его основных отличиях от серийных мотоциклов, а также рассказала, как мотогонщики работают с дорожной книгой на дистанции спецучастков. Также Нифонтова объяснила, зачем на мотоцикле установлены другие дополнительные приборы.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Анастасии Нифонтовой.

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