Каргинов сохранил лидерство на «Дакаре», Вязович из «МАЗа» потерял более получаса

Российский автогонщик Андрей Каргинов показал пятое время на 10-м этапе ралли-рейда «Дакар» 2020 года. От победителя спецучастка, сокращённого из-за плохой погоды, Антона Шибалова он отстал на 2 минуты 27 секунд. Между ними расположились Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев — его результаты уже не учитываются в общем зачёте — и голландец Герт Хюзинк.
В общем зачёте разрыв между Каргиновым и Шибаловым сократился до 36 минут 8 секунд. Третьим идёт белорус Сергей Вязович из «МАЗа», уступающий лидеру 1 час 40 минут. На 10-м этапе он потерял более получаса.
«Дакар»-2020. Грузовики. 10-й СУ
1. Антон Шибалов («КАМАЗ») — 2:12.12
2. Дмитрий Сотников («МАЗ») — +1.08
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +1.30
4. Герт Хюзинк («Рено») — +1.41
5. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — +2.27
«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 40:20.04
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +36.08
3. Сергей Вязович («МАЗ») — +1:40.00
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +2:21.18
5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:48.10.
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