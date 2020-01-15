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Израильтянин Ниссани стал тест-пилотом «Уильямса»

Израильтянин Ниссани стал тест-пилотом «Уильямса»
Авто / Формула-1 0

В «Уильямсе» объявили, что израильский гонщик Рой Ниссани будет тест-пилотом команды в сезоне-2020. 25-летний спортсмен уже работал за команду на тестах после Гран-при Абу-Даби 2019 года.

В сезоне-2020 Ниссани трижды сядет за руль машины «Уильямса» в ходе первых тренировок в рамках гоночного уик-энда Гран-при, а также отработает один день на тестах новичков.

Также в «Уильямсе» объявили, что Ниссани помимо работы на симуляторе проведёт полный сезон в Формуле-2.

«Рад стать официальным тест-пилотом «Уильямса». Это важный момент для израильского автоспорта. Когда я работал в команде в Абу-Даби в декабре, я сразу освоился за рулём машины и почувствовал себя частью коллектива», — приводит слова гонщика пресс-служба команды.

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