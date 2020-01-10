У «Макларена» появился новый технологический партнёр

В «Макларене» объявили о подписании многолетнего соглашения с Unilever. В команде намерены воспользоваться наработками компании и применить полученные знания в области вычислительной гидродинамики.

««Макларен» и Unilever – организации, имеющие мировую репутацию новаторов, вдохновителей и лидеров технологической отрасли. На протяжении 50 лет «Макларен» является новатором и движущей силой, в том, что касается технологических новшеств и прорывов. Это партнёрство поможет нам обменяться опытом, что пойдёт на пользу обеим компаниям. С нетерпением ожидаем начала сотрудничества в сезоне-2020», — приводит слова генерального директора «Макларена» Зака Брауна пресс-служба команды.

В 2019 году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. В 2020 году призовыми пилотами команды, как и до этого, будут Карлос Сайнс и Ландо Норрис.

