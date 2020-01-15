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Карякин вышел на второе место в общем зачёте класса мотовездеходов «Дакара»

Карякин вышел на второе место в общем зачёте класса мотовездеходов «Дакара»
Авто / Дакар 2020 0

Российский гонщик Сергей Карякин показал лишь 12-й результат на 10-м этапе ралли-рейда «Дакар» 2020 года, сокращённого из-за плохой погоды. Карякин почти 12 минут уступил победитедю спецучастка Митчеллу Гатри. Однако это не помешало россиянину выйти на второе место в общем зачёте класса мотовездеходов, поскольку Франсиско Лопес Контардо проиграл ещё больше и откатился на третью строчку.

Возглавляет общий зачёт, как и прежде, американец Кейси Карри, опережающий Карякина на 46 минут 40 секунд.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. 10-й СУ

1. Митчелл Гатри (Red Bull Off Road Team USA) — 2:23.47
2. Блэйд Хильдебранд (Red Bull Off Road Team USA) — +0.25
...7. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +6.39
...12. Сергей Карякин (Snag Racing) — +11.53

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — 46:22.15
2. Сергей Карякин (Snag Racing) — +46.40
3. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +1:14.58
4. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +1:21.28
5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +1:22.44.

Дакар 2020. Этап 10, Харад - Шубайта
Мотовездеходы (СУ - 534 км)
15 января 2020, среда. 09:32 МСК
Окончено
1
Митчелл Гатри
Buggy
02:23:47
2
Блэйд Хильдебранд
Buggy
+0:25
3
Жерар Фаррес Гуэль
Can-Am
+1:22
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