Карякин вышел на второе место в общем зачёте класса мотовездеходов «Дакара»

Российский гонщик Сергей Карякин показал лишь 12-й результат на 10-м этапе ралли-рейда «Дакар» 2020 года, сокращённого из-за плохой погоды. Карякин почти 12 минут уступил победитедю спецучастка Митчеллу Гатри. Однако это не помешало россиянину выйти на второе место в общем зачёте класса мотовездеходов, поскольку Франсиско Лопес Контардо проиграл ещё больше и откатился на третью строчку.
Возглавляет общий зачёт, как и прежде, американец Кейси Карри, опережающий Карякина на 46 минут 40 секунд.
«Дакар»-2020. Мотовездеходы. 10-й СУ
1. Митчелл Гатри (Red Bull Off Road Team USA) — 2:23.47
2. Блэйд Хильдебранд (Red Bull Off Road Team USA) — +0.25
...7. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +6.39
...12. Сергей Карякин (Snag Racing) — +11.53
«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт
1. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — 46:22.15
2. Сергей Карякин (Snag Racing) — +46.40
3. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +1:14.58
4. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +1:21.28
5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +1:22.44.
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