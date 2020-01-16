Квят прошёл подгонку сиденья

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят посетил базу команды в Фаэнце, где прошёл подгонку сиденья, сообщает пресс-служба команды на официальной странице в «Твиттере». К соответствующему посту прикреплена фотография Квята, никакой дополнительной информации не предоставлено.
Соответствующее сообщение можно увидеть на странице команды в социальной сети.
Напомним, следующий сезон станет вторым для россиянина после возвращения в Формулу-1. В минувшем чемпионате он набрал 37 очков, заняв в общем зачёте 13-е место. Лучшим результатом Квята стал подиум на Гран-при Германии, тогда он финишировал третьим. Напарником Квята в 2020 году будет Пьер Гасли, который был переведён из «Ред Булл» в ходе минувшего сезона.
14 февраля «Альфа Таури» проведёт презентацию болида, а 19 февраля уже стартуют зимние тесты.
- 16 января 2020
-
21:23
-
20:58
-
20:48
-
20:29
-
19:52
-
18:23
-
17:58
-
17:06
-
16:21
-
15:39
-
14:18
-
13:34
-
13:33
-
12:56
-
11:55
-
11:21
-
10:46
-
09:50
-
00:58
-
00:50
-
00:00
- 15 января 2020
-
23:02
-
21:46
-
20:56
-
19:28
-
18:08
-
18:00
-
17:47
-
17:40
-
15:12
-
15:01
-
14:56
-
13:34
-
12:37
-
12:24