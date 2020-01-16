Квят прошёл подгонку сиденья

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят посетил базу команды в Фаэнце, где прошёл подгонку сиденья, сообщает пресс-служба команды на официальной странице в «Твиттере». К соответствующему посту прикреплена фотография Квята, никакой дополнительной информации не предоставлено.

Соответствующее сообщение можно увидеть на странице команды в социальной сети.

Напомним, следующий сезон станет вторым для россиянина после возвращения в Формулу-1. В минувшем чемпионате он набрал 37 очков, заняв в общем зачёте 13-е место. Лучшим результатом Квята стал подиум на Гран-при Германии, тогда он финишировал третьим. Напарником Квята в 2020 году будет Пьер Гасли, который был переведён из «Ред Булл» в ходе минувшего сезона.

14 февраля «Альфа Таури» проведёт презентацию болида, а 19 февраля уже стартуют зимние тесты.